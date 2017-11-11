На полигоне николаевские десантники повышали умения использовать разные виды оружия

Военнослужащие подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают выполнять план боевой подготовки и отрабатывают огневые упражнения и задания на полигоне. Боевые стрельбы выполняются из стрелкового оружия и гранатометов (ручных и станковых), минометов и зенитных установок, из штатного вооружения боевых машин; десантники отрабатывают огневой способ подрыва в ходе занятий по инженерной подготовке.

Об этом говорится на странице воинской части в сети Facebook.

Военнослужащие, привлеченные к учениям с боевой стрельбой, приводят свое оружие к нормальному бою, после чего начинают контрольные стрельбы в составе подразделений. Занятия спланированы с преобладанием показательно-практических действий, все действия и движения отрабатываются сначала «вхолостую» до полного слаживания действий всех десантников, а уже потом - с боевыми патронами. Руководители на учебных местах - опытные военнослужащие бригады, участники АТО.

Огневые упражнения выполняются с приближением к реальным условиям, с использованием имитации подрывов и задымления местности, с учетом опыта, приобретенного во время боевых действий. Например, одно из комплексных огневых упражнений предусматривает ведение стрельбы из автомата АК с различных положений на разных расстояниях, не статично с одного места, а в динамике - после перебежек в разных направлениях, рывком-навскидку, с фиксированным «отсечением» нескольких выстрелов для экономного расхода боекомплекта, после чего отделение меняет огневую позицию и продолжает прицел на стрельбу по мишеням с другой рубежа.

Несколько бойцов выполнили упражнение дважды, до полного автоматизма действий.