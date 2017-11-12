«Армия за экологию»: Более двадцати бойцов-артиллеристов высадили деревья вдоль дороги в Матвеевку

Более двадцати бойцов 406 отдельной артиллерийской бригады дали старт новому проекту «Армия за экологию», высадив около сорока деревьев вдоль трассы в Матвеевку.

Об этом на своей странице в Facebook написал житель Николаева Сергей Савченко, более известный под никнеймом Матвеевский лес.

«Сегодня люди, которым все должны, проезжая в Матвеевку, наблюдали тех, кто им, типа, должен. Более двадцати 20-летних мальчишек, в проливной дождь вгрызающихся в напоминающую по плотности бетон землю, но веселых и бодрых. Эти мальчишки сажали деревья на матвеевском перегоне, чтобы снежной зимой жители Матвеевки могли просто добраться домой, без сугробов и переметов. А если серьезно - сегодня бойцы 406 отдельной артиллерийской бригады, с подачи Плетенчука Дмитрия, дали старт новому проекту "Армия за экологию". Более двадцати бойцов посадили около сорока деревьев вдоль трассы в Матвеевку. Надеюсь, другие подразделения вооруженных сил откликнуться и поддержат проект», - написал Савченко.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на Николаевщине местные жители засадили соснами четыре гектара Новопетровского леса