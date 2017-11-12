На ЮАЭС после текущего ремонта к энергосети подключили третий энергоблок

В субботу, 11 ноября, по окончании текущего ремонта третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к энергосистеме Украины.

Об этом сообщили на официальном сайте Южно-Украинской АЭС.

Напомним, что в понедельник, 30 октября, третий энергоблок ЮУАЭС был отключен от энергосети из-за потери возбуждения генератора.

Так, сейчас нагрузка энергоблока выполняется с регламентной скоростью.

«Радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС. На 11 ноября 2017 он составляет 0,11 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас оборудование первого и второго энергоблоков ЮУАЭС работает без замечаний в заданном режиме.