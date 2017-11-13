Во Врадиевском районе чиновники обследовали проблемные участки земли – часть вернули собственникам

В пятницу, 10 ноября, руководство управления юстиции в Николаевской области совместно с работниками Госгеокадастра, председателями сельсоветов, депутатами органов местного самоуправления провели обследование проблемных участков Врадиевского района Николаевской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника Главного территориального управления юстиции по государственной регистрации - начальник Управления государственной регистрации Георгий Решетилов.

По его словам, проверка проводилась «во исполнение поручения Правительства».

«Приятно констатировать, что благодаря активной позиции юстиции Николаевщины, отдельных глав сельсоветов и местных депутатов удалось вернуть самовольно захваченный участок Покровской общине, а также нескольким гражданам, которые не могли свободно пользоваться собственной землей на Врадиевщине. К сожалению, проблемных вопросов еще много, но мы продолжаем помогать гражданам защитить свои права. Сказано – сделано», – написал Решетилов.

Напомним, в конце 2016 года депутаты врадиевского райсовета и сельские головы попросили Николаевский облсовет разобраться с сельхозпредприятием «Каро», которое, по их словам незаконно захватило земли.

На что директор сельскохозяйственного предприятия «ВКП «Каро» Юрий Ханагян отверг все обвинения, озвученные в его адрес и в адрес его предприятия, и заявил, что готов документально доказать свою правоту.