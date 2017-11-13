На Широколановском полигоне 93-я ОМБр приступила к новому этапу учений – бойцы будут отрабатывать наступление

На Николаевщине на общевойсковом полигоне «Широкий Лан» 93-я отдельная механизированная бригада приступила к новому этапу учений.

Об этом говорится в группе 93-й ОМБр в сети Facebook.

«После активной обороны воины бригады отрабатывают наступление. Тем самым, бойцы 93-й ОМБр готовятся теснить предательски-оккупационные силы на любом направлении фронта, который будет поручен бригаде, и освобождать священную Украинскую землю от деспотического, совково-имперского бремя российских оккупационных войск и бандформирований сепаратистов – предателей государства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие 93-й бригады с нетерпением ожидают приказа снова вступить в бой и, шаг за шагом, освобождать оккупированные территории.

«Бригада киборгов обрушит карающий меч мести на головы врагов и предателей украинского государства и заставит их запомнить: Донбасс и Крым – это наша земля! И горе тем, кто попытается забрать у Украинской том, что наше по праву. Никогда не отступаем! Всегда возвращаемся!» – говорится в сообщении.

Напомним, что на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области продолжается строительство военного городка по европейским стандартам.