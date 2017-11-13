ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» активно проводит работы по изоляции теплосетей

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжает работы по изоляции теплосетей в городе Николаеве.

Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

По словам главного инженера предприятия Кирилла Куприя, из 270 км сетей, находящихся на балансе в ОКП, большинство изолированы.

- В начале этого года город передал нам еще 51 км трубопроводов, которые были у ЖЭКов и различных учебных заведений. И если наши сети более или менее в нормальном состоянии, мы их всегда проверяли и изолировали, то ситуация с переданными нам иная, - отметил Куприй.

Изоляция проводится за собственные средства предприятия. Как, например, на улице Заводской в ​​районе дома №3/2. На данном участке предприятие для изоляции использует пенопластовые утеплители, на которые сверху укладывается изоляционный материал на основе формоткани. После чего конструкция закрепляется специальными скобами.

- Такой изоляции должно хватить на, примерно, 15 лет, если никто не будет ее портить. Стоимость метра такой изоляции составляет около 100 гривен, в зависимости от диаметра - чем больше диаметр, тем больше цена. Здесь диаметр 120 мм и стоимость около 99 гривен, - рассказал главный инженер предприятия.

На улице Заводская в районе дома №27 рабочие используют еще одну технологию изоляции теплосети. Здесь труба обматывается изовером, который сверху закрывают рубероидом. Такой способ является самым дешевым, а само покрытие прослужит около пяти лет.

По словам Кирилла Куприя, на данный момент большая часть работы выполнена и остались лишь небольшие участки.

- Сейчас интенсивно ведутся работы, люди выходят даже по субботам. Незаконченных объектов осталось примерно 5-10 км труб. Сначала мы смотрим на старую изоляцию, если она не испорчена, то мы меняем маленькие участки: подправляем и утепляем. А если старое покрытие обвисло, порвалось, то старый утеплитель полностью заменяется, - резюмировал Кирилл Куприй.

Напомним, ранее сообщалось, что после старта отопительного сезона специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» начали проверки незаконного потребления тепловой энергии частными лицами и предприятиями в Николаеве.