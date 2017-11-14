СК «Легион» готовит атлетов для участия Кубке Николаевской области по классическому пауэрлифтингу и жиму лежа

СК «Легион» готовит атлетов для участия в соревнованиях на Кубок Николаевской области по классическому пауэрлифтингу и жиму лежа, которые состоятся в Николаеве 9 и 10 декабря 2017 года.

Об этом говорится в сообщении СК «Легион».

От спортивного клуба с целью заполучить призовые места выступят 8 спортсменов, из них 6 парней и 2 девушки.

Четверо из них будут бороться за призовые места по жиму штанги лёжа в весовых категориях: парни – 83, 74 и 66 килограмма, девушки – в категории 63+ килограмма.

Остальные четверо атлетов покажут свою силу в пауэрлифтинге (троеборье) в весовых категориях: парни – 93, 83, 74 килограмма, девушки – в категории 56 килограмм.

«СК «Легион» приглашает всех активных жителей города поддержать на соревнованиях всех участников, а также провести время в атмосфере спорта и здорового образа жизни», - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут на базе фитнес клуба «Gym Style» (г. Николаев, пр. Героев Украины, 9-Р, ТЦ «Амстор», 2 этаж).

Спортивный клуб Легион предлагает каждому попробовать свои силы в пауэрлифтинге, тренера клуба всегда готовы поделиться своими знаниями и опытом.

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