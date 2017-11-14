Глава Николаевской ОГА хочет, чтобы города и районы на сессиях запретили деятельность лицензированных лотерейных компаний

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к органам местного самоуправления городов, районов, ОТГ, чтобы они у себя на сессиях запретили деятельность трем лицензированным компаниям – «Национальная лотерея», «Укрлото», «Золотая подкова».

Об этом он написал у себя на странице в социальной сети Facebook после совещания с силовиками по поводу прекращении действия игорных заведений на территории Николаевской области.

«После получения таких решений мы решим, что делать дальше и как побороть это зло», - отметил Савченко.

Кроме этого, глава ОГА призвал все города районы и ОТГ разорвать существующие договоры с игорными заведениями, если они касаются коммунальной собственности; исследовать по каждому населенному пункту и предоставить информацию обо всех игровых заведениях и так называемых интернет-кафе, которые действуют на их территории.

«Поднять документы по приватизации коммунальной собственности. Посмотрите, как эта собственность была приватизирована, и выполняются ли задачи приватизации – для чего эти помещения могут использоваться», - написал он.

При этом он сообщил, что попросил Службу по борьбе с экономической преступностью подготовить справку, какие именно нарушения были со стороны этих компаний, какие сроки, штрафы.

«Если эти нарушения были не единичные, мы должны это исследовать и направить письмо в Кабинет министров Украины, в Министерство финансов об отзыве или приостановке действий лицензий для этих компаний», - написал Савченко.

Напомним, ранее Савченко называл эти компании лицензированными, государственными и говорил, что у него нет на них влияния.

- Ну, хорошо. Мы найдем методы, другие, - говорил он.

Стоит отметить, как сообщал bihus.info, «Национальная лотерея» тесно связано с главой СНБО Александром Турчиновым.