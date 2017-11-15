Бригаду тактической авиации передислоцировали из Николаева в Луцк

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Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 15 ноября, одобрил передислокацию в Луцк 204-й Севастопольской бригады тактической авиации (в/ч А0959). Она раньше базировалась на аэродроме «Бельбек» в Крыму, а после его оккупации Россией переехала в Николаевскую область.

Об этом сообщает «Левый берег».

О передислокации этой бригады тактической авиации заговорили в мае 2017 года. Преимущество отдали Луцку, где есть военный аэродром, который находится в хорошем состоянии и активно эксплуатировался. Кроме того, местные бизнесмены выдвинули свои предложения, как лучше решить вопрос по обеспечению жильем военнослужащих. 

Кабмин согласился с предложением Министерства обороны Украины о перемещении воинской части в Луцк. Передислокация осуществляется для наращивания противовоздушной обороны государства на северо-западном направлении.

204-я авиабригада была выведена из Крыма в 2014 году. На ее вооружении было 46 истребителей МиГ-29 и МиГ-29УБ, а также четыре учебных самолета Л-39М1. В период с апреля по июнь 2014 года из Бельбека в Николаев вывезли 37 Миг-29 и МиГ-29УБ, а также один Л-39М1, все самолеты были в небоевом состоянии. С июня 2014 года Россия прекратила передачу самолетов с аэродрома Бельбек Украине. Бывший командир бригады Юлий Мамчур сейчас является депутатом Верховной Рады. Эта бригада носит имя известного летчика Александра Покрышкина, ей командует подполковник Игорь Киселев. 

Вадим Богданов

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русскийобщество