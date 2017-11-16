В Николаеве женщин зовут на воинскую службу, чтобы охранять армейские склады

В Николаеве Ингульский районный военный комиссариат объявил набор женщин возрастом до 40 лет на службу по контракту.

Об этом идет речь в сообщении Ингульского военкомата.

Женщин набирают в подразделения охраны и обеспечения складов (арсеналов) Вооруженных сил Украины на территории Николаевской области.

«Военнослужащим предлагают: денежное довольствие от 7 тысяч гривен + выплаты на оздоровление в размере 70% месячной зарплаты; зачисление срока службы в Вооруженных силах в страховой стаж; ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток; компенсацию аренды жилья; бесплатное обучение в вузах во время прохождения службы; возможность получения офицерского звания для граждан с высшим образованием».

«Требования к кандидаткам: образование – среднее и выше, пригодность к воинской службе по состоянию здоровья, отсутствие судимости, желание служить в Вооруженных силах Украины», - сообщили в военкомате.

Справки и дополнительную информацию можно получить по адресу проспект Мира, 24А, телефонам 0512 21 40 48, 066 748 14 28, 067 512 94 94, 063 570 48 78.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцев зовут на «контракт» в Военную службу правопорядка.