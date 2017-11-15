На рассмотрение исполкома и депутатов вынесут вопрос об ограничении движения по Варваровскому мосту

Исполнительный комитет и депутаты Николаевского горсовета рассмотрят проект решения об ограничении движения по Варваровскому мосту.

Соответствующее распоряжение №360-р «О запрете (ограничении) движения автомобильного транспорта через Южнобугский городов в городе Николаеве через реку Южный Буг» и.о. городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова подписала в среду, 15 сентября, сообщает отдел информационного обеспечения горсовета.

В мэрии планируют ограничить движение транспорта, масса которого превышает 20 тонн, через Южнобугский мост, а для автомобилей менее 20 тонн организовать движение только по правой полосе движения в направлении микрорайона Варваровка в реверсном режиме. При этом предусматривается обустройство светофоров и разрешение двигаться по центру проезжей части моста только легковому автотранспорту.

Кроме того, исполнительным органам городского совета поручено обратиться в управление «Укртрансбезопасности» в Николаевской области для установки весовых комплексов при въездах на мост. Также будет направлено обращение в Главное управление Нацполиции в Николаевской области с просьбой обеспечить регулировку движения транспорта на мосту.

Также на рассмотрение исполкома горсовета будет вынесен проекта решения об обращении в Кабинет Министров по вопросу финансирования капитального ремонта моста из государственного бюджета и местного бюджета города Николаева. Еще у Минобороны попросят обустроить понтонную переправу в селе Гурьевка для обеспечения движения автомобильного транспорта, масса которого превышает 20 тонн.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы.