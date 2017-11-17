В Николаеве предприниматель построила свой магазин на ливневой канализации, – депутат

Депутат Николаевского городского совета Наталья Манзюк возмутилась тем, что из-за магазина, расположенного рядом с домом по проспекту Мира, 58, после осадков стоит вода - здание построено на ливневой канализации.

Об этом Манзюк написала на своей странице в Facebook.

«У нас после каждых осадков стоит вода во дворах. Почему? Предприниматель Золотухина построила магазин напротив дома пр. Мира, 58 непосредственно на ливневой системе. Разрушила её и засыпала строительным мусором. Воде просто некуда теперь уходить», – пишет депутат в публикации.

Как отметила, депутат, сейчас там ведутся ремонтные работы по укладке асфальта и подрядная организация пообещала исправить ситуацию.

Напомним, что в 2015 году на одном из заседаний комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений Николаевского городского совета, после обращений представителей инициативной группы жителей домов по проспекту Мира №59 и №56 и по улице Космонавтов №80 депутаты собирались отказать предпринимательнице Ренате Золотухиной в продлении срока аренды на данный земельный участок. Однако позже они «отправили» ее договариваться с людьми.