Николаевцы хотят за счет «общественного бюджета» обустроить спортивные площадки, прием проектов продолжается

В Николаеве продолжается прием проектов горожан, которые могут быть реализованы за счет городского бюджета в рамках программы «Общественный бюджет».

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

В течение ноября от николаевцев в городской совет поступило 10 проектов. Один из них предполагает обустройство мини-площадки для занятий фитнесом по адресу улица Архитектора Старова, 4Ж. Как отмечает автор проекта, при строительстве многоэтажных домов детские площадки часто обустраивают для детей возрастом от 6 до 8 лет, а для подростков и взрослых заниматься на таких территориях неинтересно, поэтому проект «Островок здоровья» ориентирован на привлечение не только детей, но также взрослых к здоровому образу жизни и спорту. Всего на обустройство спортивной площадки по данным сметы планируется потратить 199,1 тысячи гривен.

Свой проект по обустройству детской площадки со спортивным оборудованием предложили и жители многоэтажного дома по адресу проспект Героев Украины, 23\1. Ориентировочная стоимость проекта для приобретения игрового комплекса, каруселей и спортивных тренажеров составляет 148 тысяч 850 гривен.

За счет «общественного бюджета» два проекта планирует реализовать коллектив городской школы №31. Цель первого – создание научно-методической базы для проведения образовательных, культурных и других мероприятий для альтернативного досуга учащихся. Отмечается, что созданная база будет доступна не только для учеников школы, но и города. Второй проект, «Спорт – залог здоровья» предусматривает ремонт и оборудование тренажерами помещения на территории городской школы.

Также от николаевцев в городской совет поступили проекты «Футбол – детям» по реконструкции площадки для мини-футбола по улице Карпенко, 12Б и обустройство детской площадки «Азбука безопасной дороги» по улице Чкалова 110А.

Проекты можно подавать до 20 ноября: в бумажном виде по адресу улица Адмиральская, 20, Николаев, 54001, с пометкой на конверте «Общественный бюджет Николаева», по почте или лично в отдел по работе с обращениями граждан (в рабочие дни с 8:30 до 17:00); по электронной почте в виде сканированного оригинала документов по адресу: depeconom@mkrada.gov.ua с пометкой «Общественный бюджет Николаева».

Напомним, ранее сообщалось, что за счет средств общественного бюджета в Николаеве хотят создать спортивную площадку для собак.