Дэвид Линч встретился с Порошенко в Доме с химерами – знаменитому режиссеру предложили снять кино об Украине

Президент Петр Порошенко провел встречу с легендарным американским кинорежиссером Дэвидом Линчем, который прибыл в Украину для открытия представительства благотворительного фонда. Фонд Линча помогает ветеранам войны, беженцам, жертвам домашнего насилия.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Встреча состоялась в Доме с химерами. Глава государства поблагодарил Дэвида Линча за решение открыть в Украине этот Фонд.

- Это важная и символическая миссия, - отметил он. - Сейчас это очень актуальный и важный вопрос для Украины, которая переживает время войны и российской агрессии: незаконная аннексия Крыма, агрессия на Востоке моей страны. Когда сотни тысяч военных возвращаются с войны и психологическая реабилитация жизненно необходима для них, - сказал Петр Порошенко.

По словам главы государства, идеи и методология, которую представляет Дэвид Линч, будут чрезвычайно важными для оказания помощи людям в преодолении стресса. Ведь страдают от этого не только военные, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, но и гражданские. Президент также предложил легендарному режиссеру обдумать возможность создания кино об украинских героях и тех событиях, которые сейчас происходят в Украине.

Дэвид Линч отметил, что фонд будет оказывать помощь и проводить занятия по трансцендентальной медитации для каждого, кто этого желает. Он также высказал мнение о том, что в Украине есть потребность в изучении таких методик психологической реабилитации.

Напомним, ранее сообщалось, что актер российского кино пошел добровольцем в украинскую армию на Донбассе.