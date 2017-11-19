В Николаеве намерены снести вкопанные «втихаря ночью» без разрешений борды – Ентин пригрозил Ермолаеву увольнением

В Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Фалеевской предприниматель незаконно без соответствующих разрешений установил две рекламные конструкции.

Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook написал начальник департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев, опубликовав фото незаконных бордов.

«Иду сегодня по городу, чувствую что-то изменилось. Пригляделся, а это фирма, интересы которой лоббирует депутат, втихаря ночью вкопала два бигборда на проспекте Центральном. Исполком по этому поводу решение не принимал, - написал он. - Как говорил классик «Покращення вже сегодня»… Есть чёткая задача снимать всю незаконную рекламу. После соблюдения всех предусмотренных законом процедур снимем и эту».

Оказалось, что речь идет о представителях ООО «Кристалл Капитал», которую в комментариях к записи Ермолаева принялся защищать депутат городского совета от «Нашего Края» Владислав Ентин, угрожая чиновнику увольнением.

«Ты думаешь, что каждый день ходить к Степанцу и петь ему оды, что ты хороший и ты будешь делать все, что он скажет, в надежде остаться на своём тёплом месте с зарплатой в 20 тысяч и н*****а не делать, то ты глубоко в ж....е. Ему бы самому остаться на своём месте. При всём уважении к его заслугам, - написал депутат. - Чего ты не показываешь решение суда, который дал оценку вашему беззаконию! Ты хр**ов манипулятор, в понедельник будем разбираться с твоими манипуляциями и подменой понятий. Готовь вещи на выход».

По словам Ентина, у предпринимателя, установившего борды, есть положительное заключение полиции по части безопасности движения по проспекту.

Позже Ермолаев инициировал процесс демонтажа этих бордов, обратившись к секретарю городского совета, исполняющей обязанности мэра Николаева Татьяне Казаковой. При этом он проинформировал, что ранее эти же борды по решению исполкома были демонтированы.

«Прошу вас дать поручение управлению градостроительства и архитектуры вынести на ближайший исполком вопрос о демонтаже этих конструкций, установленных без разрешительных документов», - написал Ермолаев.

В аппарате же горсовета сообщили, что Казакова по этому поводу на 19 ноября собирает срочное внеочередное заседание исполнительного комитета, которое пройдет в «телефонном режиме».