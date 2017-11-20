В Николаеве ушедшим в «самоволку» военным предлагают получить амнистию

Военнослужащим Николаева, которые самовольно покинули воинскую часть, предлагают обратиться в органы Военной службы правопорядка и военных прокуратур гарнизонов для решения вопроса об амнистии.

Об этом сообщают в Корабельном районном военном комиссариате.

Напомним, что ранее Президент Украины Петр Порошенко по просьбе руководителей церквей и Героев Украины подписал закон «Об амнистии в 2016 году».

Так, согласно статьи 2 «Освободить от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, уголовные дела в отношении которых рассмотрены судами, но приговоры по ним не вступили в законную силу, а также лиц, признанных виновными в совершении преступления, не является особо тяжким преступлением против жизни и здоровья человека и не является деянием, предусмотренным частями второй, третьей и четвертой статьи 408, статьей 410, частями второй, третьей и четвертой статьи 411 Уголовного кодекса Украины, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, получили статус участника боевых действий».

В связи с этим Корабельный РВК предлагает военнослужащим совершившим самовольное оставление части обратиться в органы Военной службы правопорядка и военных прокуратур гарнизонов для решения вопроса об освобождении от уголовного наказания.

Контакты: дежурный военной прокуратуры: 37-89-87, дежурный военной службы правопорядка: 37-86-53, дежурный Корабельного РВК: 64-53-00.

Ранее сообщалось, что в суды Николаевской области направили представления об амнистии 37 участников АТО.