Николаевцы поставили под сомнение качество асфальтирования дороги – в ДЖКХ заявили, что все согласно установленным нормам

В Николаеве жители дома №8 по улице Казарского жалуются на некачественное выполнение подрядчиком ремонтных работ на внутриквартальном проезде.

Об этом сообщил житель дома в письме, пришедшем в редакцию «Преступности.НЕТ».

Сообщается, что в субботу, 18 ноября, произошел конфликт между одним из жителей дома и представителем фирмы-подрядчика, которая занимается ремонтом внутриквартального проезда во дворе дома в связи с тем, что ремонтная бригада допускает нарушения при укладке асфальта.

По словам жильца, подрядчик собирается стелить асфальт не на отсев щебня, а на пыль. При этом бордюры устанавливаются на «голую» землю вместо бетонной основы.

В свою очередь, в департаменте ЖКХ сообщили, что работы проводит ООО «Дорбудсервис».

- Технадзор объекта ведется. В пятницу, 17 ноября, проверялись работы по укладке бордюров и подготовке оснований по замене семи люков на проезжей части. В субботу планировалось начать работы по асфальтированию, но в связи с осадками они были перенесены. Бетонное основание люков уже выстоялось и асфальтированием будет выровнен уровень дороги, – сообщили в департаменте ЖКХ.

Также в департаменте ЖКХ отметили, что качество дороги будет соответствовать стандартам ДСТУ. Что же касается основания, на которое будет укладываться асфальт, то это не пыль, а песчано-щебневая смесь N7.

Работы должны были завершить 29 октября, но в связи с погодными условиями для соблюдения технологии ремонта предприятие направило письмо о переносе срока завершения работ.

Согласно данным системы «Prozorro», договор на сумму 846 тысячи 293 гривны был заключен между ДЖКХ и ООО «Дорбудсервис» в сентябре текущего года. На эту сумму победитель торгов обязан провести текущий ремонт внутриквартального проезда вдоль дома № 8 по улице Казарского в городе Николаеве общей площадью 1646 метра квадратных.

Стоит отметить, что кроме ООО «Дорбудсервис» участие в торгах принимали еще четыре фирмы, однако их предложения оказались выше предложенной «Дорбудсервис» суммы.

Напоминаем, что в Николаеве подрядчика, который некачественно отремонтировал внутриквартальный проезд, заставили переделать брак.