В Николаеве патрульные составили админпротокол на директора «ЭЛУ-автодорог» за ужасную дорогу на двух улицах

В Николаеве патрульные составили административные материалы на директора КП «ЭЛУ-автодорог» за невыполнение предписания об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Как известно, КП «ЭЛУ-автодорог» возглавляет депутат городского совета от «Самопомощи» Наталья Горбенко.

Горбенко хотят привлечь к административной ответственности за неудовлетворительное состояние улиц Турбинная и Новозаводская. Также ей выдали повторное предписание на устранение выявленных недостатков.

«По инициативе Департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета 20 ноября состоялся сбор комиссии из числа сотрудников Управления патрульной полиции, КП «ЭЛУ-автодорог» и представителей СМИ для оценки состояния улиц Турбинная и Новозаводская, а также решению вопроса их ремонта».

«Состояние указанных дорог в настоящее время остается неизменным и на некоторых их участках аварийноопасным. По результату осмотра коммунальщики пообещали в ближайшее время обеспечить проезд по указанным улицам путем проведения временного ремонта дорожного покрытия», - рассказали в пресс-службе.

На Горбенко составили админматериалы по части 1 статьи 140 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение правил… обеспечения безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог»). Ей грозит штраф размером 1020 гривен. Ранее по этой же статье патрульные уже составляли административный протокол на должностное лицо коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» за то, что улицы Турбинная и Новозаводская находятся в непроезжаемом состоянии.