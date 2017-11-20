В Николаеве женщина заявила, что ее квартиру затопило из-за подрядчика, который вовремя не перекрыл крышу многоэтажки

В Николаеве жительница дома по адресу Проспект Центральный 22-Б обвинила департамент ЖКХ Николаевского городского совета и подрядную организацию в том, что её квартиру залило дождевой водой.

Об этом она рассказала в комментарии «Преступности.НЕТ».

По словам женщины, около двух месяцев назад департамент ЖКХ заказал ремонт крыши многоэтажного дома, в котором она проживает. Рабочие сняли кровлю и уложили железные листы с одного края дома, а с другого – не успели до непогоды.

- Их (рабочих – прим. ПН) практически не было, они работали как непонятно кто - то были, то не были. Загубили мне квартиру практически за сутки. Я не сплю, потому что в квартире течет эта черная вода из стен, из труб, изо всех дыр, которые могут быть вообще в квартире. Это просто тихий ужас, - рассказала она.

После того, как жительница дома обратилась в департамент ЖКХ, ее заверили, что помогут решить эту проблему, однако до вечера никто так и не пришел.

- Я дозвонилась в департамент ЖКХ, они пришли, составили акт, вместе с этими инженерами и подрядчиками. Друг на друга показывают пальцами: «А ты кто?», «А ты кто?». Пообещали хотя бы, что они эти сливы как-то укрепят, хоть что-то, потому что квартира валится. Они ушли, уже вечер и просто никого нет. Я звоню опять в этот Департамент и уже отвечают: «Да-да, мы передадим начальнику, сейчас никого нет». И все, с двух часов уже никого не было, - посетовала женщина.

Согласно информации системы «Prozorro», ремонтом крыши занимается ООО «СПИК МК». Договор на сумму 1 миллион 331 тысяча 710 гривен с ним был заключен в сентябре текущего года. За эти деньги подрядчик должен выполнить работы по капитальному ремонту кровли жилого дома на площади 926 квадратных метров. Раоты должны быть выполнены до 31 декабря текущего года.

Напомним, что ранее в Николаеве во время ливня затопило две многоэтажки, на которых ремонтники не закрыли крыши. После чего в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета заявили, что фирма-подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный имуществу жителей домов, чьи квартиры затопило ливнем в ходе проведения ремонтных работ крыши.

Позднее в Николаеве бригада одесских подрядчиков, которые отвечают за ремонт кровли на крыше дома №45 по улице Винграновского, срезала весь металл на крыше, включая телевизионные антенны, сдала в ближайший пункт приема металла и скрылась, не доделав ремонтные работы.