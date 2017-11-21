В Николаеве прошел военизированный турнир на кубок общества содействия обороне Украины

В Николаеве в воскресенье, 19 ноября, прошел Турнир на кубок Общества содействия обороне Украине, в котором первое место заняла команда военнослужащих 406-й отдельной артиллерийской бригады ВМС Украины.

Об этом сообщает Николаевская областная организация Общества содействия обороне Украины на своей странице в Фейсбук.

Так, в ходе военизированного турнира царила дружественная атмосфера. Участники соревнований продемонстрировали хорошие результаты по тактической стрельбе, стрельбе на скорость из пневматического оружия. Навыки предоставления первой медицинской помощи также были на высоком уровне.

Как отметил в интервью средствам массовой информации голова Николаевской областной организации «Общество содействия обороне Украины» Юрий Шутяк, в следующем турнире планируется участие команд из других областей.

По итогам турнира первое место заняла команда военнослужащих 406-й отдельной артиллерийской бригады ВМС Украины, второе - команда подростков, которых «воспитывают» инструкторы по тактико-специальной подготовке ОСОУ Юрий Диденко и Руслан Насиров. Почетное третье место заняла команда Управления патрульной полиции в Николаевской области.

Стоит отметить, что военнослужащие 198-го учебного центра представили на Турнир две команды. Одна из них заняла четвертое место, другая - шестое. Седьмое место получила команда ветеранов АТО, а восьмое - казацкая команда «Атаманы».

Напоминаем, что николаевские военнослужащие посоревновались между собой в турнире по кроссфиту.