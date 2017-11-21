«Принял решение отойти от советско-российской аббревиатуры», - Порошенко переименовал ВДВ

Президент Петр Порошенко утвердил переименование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины в Десантно-штурмовые войска, а также перенес День десантника со 2 августа на 21 ноября.

Об этом он сказал, выступая перед военными на Михайловской площади в Киеве по случаю Дня десантника, который впервые отмечается 21 ноября, передает пресс-служба главы государства.

- Как президент и Верховный главнокомандующий также принял решение отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ. Поэтому постановляю ввести новое название - Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины, - сказал Порошенко.

Цветом украинского десанта стал темно-бордовый, а не голубой.

- Это - цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых - члены НАТО. Таким образом мы внедряем еще один стандарт Альянса. На берете также изменен знак. Отныне это купол парашюта как символ десантных подразделений во всем мире, крылья архистратига Михаила и огненный меч, которым он поражает врагов рода человеческого, - добавил Порошенко.

Позже на сайте президента появился соответствующий указ.

Отметим, ранее о готовящемся переименовании ВДВ сообщили в Минообороны. Выбор новой даты Дня десантника там объяснили тем, что это день покровителя десантников Святого Михаила.