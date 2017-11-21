СТАТЬЯ Что происходит на рынке «Колос»: рейдерский захват или возвращение собственника?

Во вторник, 21 ноября, утром сразу несколько николаевских интернет-изданий сообщили о том, что предприниматели, работающие на рынке «Колос», заявляют о рейдерском захвате. Речь шла о том, что утром все контейнеры на «вещевой» части рынка, расположенной между проспектами Мира и Богоявленским по улице Строителей, оказались опечатаны, и сменился владелец рынка. Об этом торговцев уведомило сообщение от ООО «Межрегиональные финансовые гарантии» за подписью генерального директора Ольги Максименко.

Редакция «Преступности.НЕТ» разобралась в том, кто такая Ольга Максименко, почему ООО «Межрегиональные финансовые гарантии» получило на ответственное хранение рынок, и что будет с предпринимателями, которые там работают.

Что говорят о ситуации на рынке

Некоторые знакомые с историей рынка люди уже успели предположить, что речь может идти о возвращение предыдущих владельцев рынка: известного в Николаеве бизнесмена Олега Богомаза или экс-губернатора Николаевской области Вадима Мерикова. Они в 2011 году вместе с еще тремя своими партнерами продали рынок «Сигма-Спорт» (название рынок получил от фирмы, которую организовали Богомаз и Мериков), который впоследствие получили название «Колос».

Вторая версия – это рейдерский захват рынка киевской фирмой ООО «Межрегиональные финансовые гарантии».

Третья версия – это процедура возвращение рынка настоящим собственником в лице Ольги Максименко, которая сама стала потерпевшей от рейдерского захвата имущества со стороны нанятого ею директора, известного в определенных кругах Андрея Перкаля.

Что говорят в силовых органах

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что сотрудники полиции были привлечены для охраны общественного порядка, а происходящим на «Колосе» занимается Служба безопасности Украины.

В то же время, по словам собеседника издания в Генпрокуратуре, никакой речи о рейдерском захвате рынка не идет. Рынок стал одним из вещественных доказательств в рамках уголовного производства, открытого по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»), подозреваемым в котором проходит Андрей Перкаль, а потерпевшей стороной – Ольга Максименко.

Расследованием уголовного производства занимается Главное следственное управление СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Собеседник издания отмечает, что у следствия достаточно доказательств, которые дают основание обоснованно подозревать Андрея Перкаля в мошенничестве. Согласно материалам дела, он обманным путем завладел имуществом, которое принадлежало Максименко. Речь идет о земельном участке, на котором находится рынок «Колос», админздании, расположенном на этом рынке, целостном имущественном комплексе нефтебазы на улице Айвазовского в Николаеве, а также дачным домом в Киеве.

Это имущество в итоге было перепродано несколько раз различным людям и фирмам, которые, по мнению следствия, непосредственно связаны с подозреваемым.

В частности, Перкаль, будучи директором ООО «Терра Карат», продал подконтрольному себе ООО «Сейбл Груп» земельный участок, на котором расположен рынок, вместе с админзданием. К слову, согласно данным Публичной кадастровой карты Украины, земельный участок под рынком действительно принадлежит «Сейбл Груп». Данная фирма была создана в ноябре 2015 года с уставным фондом в 100 гривен. В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований отмечается, что учредителями фирмы в равных долях являются Олег Нечаенко и Юрий Засядьвовк. При этом Нечаенко является еще и директором.

Кроме того, согласно данным Государственного реестра прав на недвижимое имущества, через несколько дней после регистрации права собственности на указанные объекты недвижимости за ООО «Сейбл Груп», указанная компания в апреле 2016 года под это имущества получила кредит в ПАО «Вектор-Банк», собственником и руководителем которого на тот момент был Андрей Перкаль.

Хотя в марте 2017 года ПАО «Вектор-Банк» на основании Решения Правления Национального банка Украины был отнесен к категории неплатежеспособных банков, в банк введена временная администрация, а с 21 марта 2017 года на основании решения Правления Национального банка Украины №163-рш у банка была отозвана лицензию на осуществление банковской деятельности и начата процедура его ликвидации.

Что же касается дачного дома, то Перкаль продал его вместе с земельным участком под ним некой гражданке Кобзевой, которая перепродала его гражданке Гиниевской.

Аналогично он поступил и с нефтебазой. Следствие установило, что имущественный комплекс нефтебазы был продан подконтрольным Перкалю ООО «Андоникс» (в мае 2017 года прекратило свою деятельность) ООО «Дьюти Фри Юг».

На данный момент в рамках уголовного производства Андрею Перкалю объявлено о подозрении в совершении преступления, он скрывается и объявлен в розыск. У следствия есть определение следственного судьи на его арест и принудительную доставку в суд для избрания ему меры пресечения.

Данные объекты постановлением следователя были признаны вещественными доказательства и арестованы судом в декабре прошлого года. 20 ноября текущего года следователь в данном уголовном производстве передал имущество на ответственное хранение потерпевшей стороне в лице ООО «Межрегиональные финансовые гарантии», генеральным директором которого является Ольга Максименко.

При этом, собеседник издания отметил, что у Андрея Перкаля есть двоюродный брат, который является действующим сотрудником СБУ. И следствие проверит его возможную причастность к совершению данного преступления.

Что говорит сама Ольга Максименко

Ольга Максименко общается с предпринимателями «Преступности.НЕТ» удалось связаться с Ольгой Максименко. Она подтвердила информацию об уголовном производстве, в котором она проходит как потерпевшая сторона, и рассказала, как лишилась своего имущества.

– Я нанимала Андрея Перкаля как директора на предприятие. Он на тот момент работал заместителем управляющего в банке. Мне его рекомендовали как специалиста. Компания развивалась, приобретала активы: рынок, нефтебаза. Иными словами, инвестировала в недвижимость не только в Николаеве, но и в Киеве. В какой-то момент я поняла, что не получаю от него отчетности, – рассказывает Максименко.

По ее словам, Перкаль не явился на очередную встречу, которая была запланирована в Киеве.

– Когда он начал работать директором, я его переселила в Киев, для осуществления контроля своего бизнеса. Я приехала с еще одним своим подчиненным на место, где мы должны были встретиться с Перкалем, однако ни спустя час, ни спустя два часа он не появился и на звонки не отвечал. Спустя время он позвонил моему работнику и сообщил, что встречаться не будет. После чего выяснилось, что человек фактически рейдерским путем осуществил захват моего имущества, – рассказывает гендиректор ООО «Межрегиональные финансовые гарантии».

При этом Максименко отмечает, что Перкаль передавал ей угрозы, чтобы не пыталась вернуть себе имущество.

Что происходило на рынке «Колос»

По словам Ольги Максименко, в понедельник, 20 ноября, сотрудники Главного следственного управления СБУ провели на рынке санкционированный судом обыск.

– Контейнеры никто не вскрывал и не обыскивал. Они были опечатаны, и каждый продавец сегодня подписывал акт приема-передачи, что в его контейнере ничего не пропало. Поэтому каждый контейнер был опечатан, а ночью охрана следила за тем, чтобы никто ничего не украл, – отмечает Ольга Максименко.

– У нас есть понимание с представителями городской власти, которые сегодня утром побывали на рынке. Это и депутаты горсовета, и представители мэрии Николаева. В пятницу у нас состоится встреча с участием и самих предпринимателей, и представителей городской власти. Будет приложено максимум усилий, для того что бы обеспечить сохранность рынка и соблюдения прав и законных интересов людей, которые осуществляли свою деятельность на территории рынка, – резюмировала Ольга Максименко.

Автор: Анатолий Чубаченко, специально для «Преступности.НЕТ», фото: НикВести, Новости-N