Нардеп от БПП внес в раду законопроект об отмене бесплатного питания в школах для учеников младших классов

Верховной Раде предлагают внести изменения в документы, которые касаются бесплатного питания некоторых учеников в школах.

Законопроект №7314 внес народный депутат от фракции БПП Олег Барна.

Законопроект предусматривает изменения в Закон «Об общем среднем образовании», который обязывает местные власти обеспечивать бесплатным питанием детей-сирот, детей с особыми образовательными потребностями, а также учеников 1-4 классов.

Автор документа предлагает удалить из перечня учеников младших классов и внести туда детей из многодетных или неполных семей.

Кроме того, законопроект предлагает ввести обязательное питание для всех учеников 1-11 классов в государственных и муниципальных школах. При этом местные бюджеты должны оплатить не менее 30% стоимости завтраков и обедов, а еще до 70% этой суммы должны покрыть родители или лица, их заменяющие.

«Указанные изменения позволят обеспечить детей необходимым питанием, создадут условия для укрепления их здоровья и дадут возможность удовлетворить потребности ребенка в качественном питании по месту его обучения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, что согласно подсчетам Министерства образования и науки, по состоянию на 1 сентября 2015 года в украинских школах обучается 3,75 млн человек. При этом государство обеспечивает бесплатным питанием 1,5 млн детей.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон «Об образовании», который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования. 28 сентября закон вступил в силу.

Закон предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест из-за этой нормы.