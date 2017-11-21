В Кропивницком 21-летний пьяный водитель установил антирекорд по нарушениям за одну поездку

В Кропивницком в ночь на 21 ноября патрульные после погони остановили водителя, которого сразу заметили за превышение скорости.

Об этом сообщает местная полиция.

Правоохранители около двух ночи устроили погоню за нарушителем на автомобиле Bogdan, который двигался по улице Яновского с нарушением правил ПДД. В районе Балашовки водителя-нарушителя все же заблокировали и остановили.

Как выяснилось, за рулем авто был 21-летний юноша, который не имел водительского удостоверения. Кроме того, в крови у него зафиксировали превышение содержания алкоголя в 4 раза (0,79 промилле).

Парень вместе со своей пассажиркой попытался скрыться уже после того, как их авто заблокировала полиция. Он порезал руку, пытаясь перелезть через металлический забор. На место событий вызвали скорую.

Таким образом пьяный водитель был без водительского удостоверения и не выполнил приказ патрульных, попытавшись сбежать по центру города на большой скорости.

В итоге на жителя Кропивницкого патрульные составили 7 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Указывается, что авто передали трезвому знакомому нарушителя.

Напомним, грабитель из Молдовы на автомобиле прорвался через границу в Украину – его на пути в Одессу задержали пограничники.