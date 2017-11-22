В спорткомплексе «Заря» снова ремонтируют бассейн: дети опять занимаются «сухим» плаваньем

В Николаеве дети вынуждены заниматься «сухим плаваньем» в связи с тем, что в течение трех лет в здании спорткомплекса «Заря» проходят ремонтные работы, которые планировалось закончить в сентябре текущего года.

Об этом говорится в письме, пришедшем в редакцию «Преступности.НЕТ».

Так, по словам автора, бассейн в спорткомплексе «Заря» практически не работает с 2014 года по сегодняшний день: с октября 2014 года по декабрь 2015 года проводились работы по укреплению потолка и ремонт душевых кабин; с ноября 2016 года по сентябрь 2017 года происходила замена окон, ремонт чаши бассейна и плит, которые поддерживают саму чашу.

В октябре 2017 года бассейн закрылся в связи с ремонтом трещины чаши, о котором сообщалось более года назад, но впоследствии она отремонтирована не была.

Родители сетуют на то, что из-за сложившейся ситуации их дети вынуждены заниматься «сухим плаваньем». Также они должны были ездить на тренировки в другие бассейны, где установлены свои правила: занятия по плаванью были на 6:30. Кроме этого, дети в холодную погоду ездили на тренировки по плаванью в Вознесенск, который находится в 90 километрах от Николаева, что способствовало частой заболеваемости детей.

Отмечается, что директор спорткомплекса Виталий Барский и директор по социальным вопросам ГП «Зоря»-«Машпроект» Артур Паша уверяли, что дети смогут заниматься плаваньем, как только закончатся ремонтные работы, но вновь находились различные недочеты и неполадки, соответственно, складывались сметы, проектные работы, тендеры, ремонты.

Также сообщается, что обращения к директору спорткомплекса «Заря» Виталию Барскому, заместителю директора по социальным вопросам Артуру Паше, СМИ местного и регионального уровня результатов не дали.

Стоит отметить, что, по словам автора письма, директор спорткомплекса «Заря» Виталий Барский пренебрежительно относится к тренерам по плаванию и не считает нужным заблаговременно сообщать тренерам о имеющихся проблемах с бассейном.

По словам и.о. городского головы-секретаря Николаевского городского совета Татьяны Казаковой, ею было предложено главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко забрать бассейн в коммунальную собственность города. Об этом Казакова заявила в ходе внеочередного заседания исполнительного комитета в среду, 22 ноября.

- Что мы рассматриваем на сегодняшний момент: я обратилась к Алексею Юрьевичу для того, чтобы решить вопрос по поводу того, чтобы забрать его (бассейн – прим. ПН) себе и уже отремонтировать. Я думаю, что если мы забираем, то мы ремонтируем, берём в коммунальную собственность и занимаемся им. Надеемся, что до конца года. Не верю, что до конца года решится этот вопрос, но в первом квартале по крайней мере должен завершиться, - сообщила Казакова.

Ранее сообщалось, что в конце 2016 года в Николаеве возник конфликт вокруг ремонта зимнего плавбассейна в связи с тем, что дети вынуждены заниматься «сухим» плаваньем на матах.

Напоминаем, что в спорткомплексе «Заря» прошел праздник «Веселые старты», где дети занимались «сухим» плаваньем.