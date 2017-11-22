«Мы имеем право на достойную старость»: Николаевские пенсионеры-силовики пикитировали под ОГА

В среду, 22 ноября, под зданием Николаевской областной администрации прошел митинг пенсионеров-силовиков которые требовали перерасчета пенсий.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, на мирное собрание пришло около 300 человек, которые представляют разные правоохранительные службы города. Участники в свою очередь пришли с плакатами, которые описывали их главные требования «Пенсионеры-силовики требуют перерасчета пенсий».

В свою очередь, глава профсоюза военнослужащих Николаева Леонид Стук считает, что государство к силовикам относиться совершенно несправедливо.

- Силовик всегда остается служащим и отношение должно быть соответствующим...посмотрите, у майора пенсионера зарплата ниже, чем у рядового - это же смехота. К нам несправедливо относятся, непосредственно к защитникам родины, к защитникам запаса. Не дай Бог что случится, кто же будет стоять за родину?, - поинтересовался он.

Также, бывший силовик Александр Усенко заявил, что силовики по выслуге 25 лет должны получать пенсию в районе 16-20 тысяч гривен, однако по факту, их пенсии намного меньше «мы получаем три тысячи, 2,7 тысяч, полковники с выслугой, летчики с надбавкой где-то четыре тысячи гривен - это самая высокая пенсия».

Кроме этого, по словам Андрея Шевченко сегодняшнее мероприятие происходило в рамках Всеукраинской акции, которую организовали представители 14 организаций подобная протестная акция пенсионеров силовых ведомств проходит по всей Украине.

- Мы отстаиваем права не только свои (пенсионеров - ПН), но и права тех людей, которые сейчас проходят службу в силовых ведомствах, то есть Вооруженных сил Украины, МЧС, полиции и пограничной службы. Мы требуем максимально прозрачного отношения к перерасчету пенсий и соблюдения условий Конституции Украины про уменьшение прав, потому что сейчас пытаются пойти путем осовременивания пенсий, то есть индексации, при которой мы лишаемся возможности достойно встретить свою старость, - прокомментировал он.

Кроме этого, после завершения протестной акции все участники подписывали Резолюцию от имени Николаевской области, которая будет направлена в Верховную Раду Украины, в которой силовики требуют от Кабмина совершить перерасчет пенсий и тем самым прекратить социальный геноцид.

«Грубые и цинично дерзкие нарушения наших пенсионных прав и гарантий не прекращаются системно в течение почти двух лет и в совокупности с лишением нас других социальных гарантий на фоне роста цен и инфляций - имеют признаки социального геноцида», - текст резолюции.

Отметим, что изначально действующие сотрудники и пенсионеры силовых структур собирались пикетировать под Кабинетом Министров Украины, где на данный момент собралось около двух тысяч человек, так как главное собрание сегодня происходит именно там, но из-за проблем с транспортом было решено провести митинг в Николаеве. Также, участники акции заявляют, что никакого противодействия со стороны власти не наблюдалось, хоть и ни один чиновник не вышел к митингующим.

Напомним, что в июне, пенсионеры МВД перекрыли все подъезды к Кабмину, требуя повышения пенсий.