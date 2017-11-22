В Николаеве в следующем году могут демонтировать памятники «Ленинскому комсомолу» и «Борцам за власть Советов»

В 2018 году в Николаеве могут демонтировать памятник «Ленинскому комсомолу» возле концертного холла «Юность» и памятник «Борцам за власть Советов» возле «Николаевского судостроительного завода».

Об этом заявила начальник отдела охраны культурного наследия Ирина Бондаренко в ходе заседания николаевского исполкома в среду, 22 ноября.

По словам Бондаренко решение о демонтаже еще окончательно не принято и находится на рассмотрении в Министерстве культуры Украины. Однако в программе они учитывают такую вероятность, так как работы по демонтажу могут обойтись в 500 тысяч гривен.

- Пока что мы отстаиваем памятник коммунарам, но если станет вопрос о его демонтаже, то демонтаж этого памятника будет стоить гораздо больше, - рассказала она.

Также она отметила, что рассматривается возможность демонтажа памятника «Борцам за власть Советов» возле бывшего завода имени 61 Коммунара.

- Есть решение от облгосадминистрации о необходимости демонтажа памятников, но, к сожалению, они вступают в противодействие с другим законом об охране культурного наследия. Затем, чтобы не было таких не очень хороших рассуждений, мы предлагали создать музей искусства под открытым небом советского периода и туда перенести эти памятники, - отметила Бондаренко.

Ранее сообщалось, что губернатор Савченко запретил сносить памятник погибшим милиционерам в Николаеве.