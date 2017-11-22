СБУ разработала порядок организации гастролей артистов из Росии

Служба безопасности Украины обнародовала порядок организации гастрольных мероприятий с участием артистов из Российской Федерации.

Об этом сообщает «NikLife»

Так, в соответствии с документом в случае, если участником запланированного гастрольного мероприятия является гражданин России, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия должен в надлежащем порядке дать в Службу безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

Организатор выступления должен предоставить СБУ достоверную информацию об имени и фамилии участника, указанные в его документе для въезда на территорию Украины. А также, должно быть указано об использовании псевдонимов, принадлежность к творческим коллектива, и другую информацию, которая характеризует его творческую деятельность.

В свою очередь, СБУ в течение 10 дней после получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ – есть или нет законных оснований не допустить гражданина России к участию в гастрольном мероприятии. Если же оснований для недопуска нет, артист может въехать в Украину – организатор заключает договор с соответствующим гастролером.

Важным является и то, что СБУ оставляет за собой право объявить о законных основаниях для недопуска гражданина России в Украине после предоставления ответа на запрос.

Если организатор гастролей нарушит эту процедуру – должен будет выплатить штраф от 50 до 100 минимальных зарплат.

Напомним, СБУ разработала законопроект об ограничении поездок в Россию для политиков и чиновников.