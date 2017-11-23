На разработку Генплана и зонинг города Николаева депутаты «бюджетной» комиссии просят предусмотреть в бюджете на 2018 год 6,5 миллионов гривен

Депутаты постоянной «бюджетной» комиссии считают, что генплан города Николаева необходим и просят депутатов городского совета предусмотреть в бюджете на 2018 год 6,5 миллионов на проведение процедуры, в противном случае город отстанет развитии на пять лет.

Об этом речь шла 22 ноября, на заседании постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджету, финансов та социально-экономическому развитию.

Александр Нефедов В свою очередь, на заседании к депутатам обратился заместитель главного архитектора Николаева Александр Нефедов, который заявил, что необходимо принять новый Генплан и зонинг города Николаева, на который уйдет 6,5 миллионов гривен.

Нефедова поддержал Сергей Карцев, который считает, что будущий генплан и план по зонированию даст возможность развиваться городу в ближайшие пять лет.

- Эта работа займет суммарно 9 месяцев, потому важно сегодня в бюджете выделить средства и запустить процесс, потому что год потерянный бывшим управлением архитектуры привело к тому, что город реально отстает. И поэтому дабы вернуть те темпы необходима поддержка по этому вопросу, - пояснил Карцев.

Также, Нефедов сообщил, что в бюджете уже выделено 500 тысяч, однако толку с этой суммы не будет, так как такая процедура довольно дорогостоящая и государственное предприятие, которое будет заниматься этим процессом уже составило смету и генплан.

Вячеслав Апанасенко тоже считает, что для города это очень важно, а именно «для работы и наведения порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве».

Сергей Карцев В свою очередь, Карцев объяснил целесообразность выделения такой суммы и рассказал какие именно планируются работы. Также он отметил, что горсовет обезопасит себя тем, что деньги будут выдаваться только лишь по после того, как будут поданы отчеты по проведению конкретных работ.

– Все говорят, что это 6,5 миллионов на аэрофотосьемку, это не так. Тут четыре комплекса работ, который мы с вами получаем и в том числе аэрофотосъемка. Смотрите: создание цифровых топографических карт – 155 тысяч гривен, сама аэрофотосъемка – 1 миллион 750 тысяч, создание на основании фотосъемки цифровых и инженерно-топографических планов масштабов 1:2000 – 4 миллиона гривен, и еще 350 тысяч – создание цифровых ортофотопланов и сканирование топографических планов – это разбивка структуры, - рассказал он.

Глава постоянной комиссии Александр Бернадский, сообщил, что от управления градостроительства и архитектуры есть 2,2 миллиона для начала процедуры.

Таким образом, в завершение обсуждения вопроса по генплану и зонированию, депутаты решили обратиться к и.о. городского головы – секретарю Николаевского городского совета Татьяне Казаковой и другим депутатам предусмотреть в бюджете на 2018 год 6,5 миллионов гривен для проведения комплексных работ по созданию цифровых и топографических карт и планов.

Напомним, ранее сообщалось, что суд отменил решение горсовета о «Плане зонирования территории Николаева». Также по заказу Управления градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета на сегодняшний день киевским институтом «Гипроград» разрабатывается проект обновления Генерального плана города Николаева.