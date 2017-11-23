На Николаевщине планируют создать инклюзивно-ресурсные центры, которые помогут в воспитании детей

В Николаевской области запланировали создание инклюзивно-ресурсных центров для воспитания детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Вопросы данных центров обсудили руководители райгосадминистраций, городских советов и территориальных громад во главе с первым заместителем председателя Николаевской ОГА Вячеславом Бонем 23 ноября. Бонь акцентировал, что движение по внедрению инклюзивного образования в Украине является чрезвычайно важным, и Закон Украины об образовании чрезвычайно остро ставит вопрос о создании в регионе всех необходимых условий для полноценного обучения детей.

- Это очень важный вопрос: есть дети, которые тяжело больны, и им действительно трудно или даже невозможно учиться в общеобразовательных учебных заведениях. Ребенку необходимо внимание со стороны родителей, необходимо быть полноценным в социуме. Детство закончится, но им необходимо будет взрослеть, - отметил Вячеслав Бонь.

Развитие инклюзивного обучения в области требует системного характера, именно для этого при департаменте образования и науки Николаевской ОГА создан сектор по вопросам инклюзивного образования. Он будет контролировать и помогать райцентрам и ОТГ внедрять на местах инклюзивно-ресурсные центры, которые в свою очередь, будут работать для педагогов и родителей, занимающихся детьми с особыми потребностями. Кроме этого, в каждом отделе образования в области будет специалист, который займется вопросами инклюзивного обучения.