В николаевской школе открыли мемориальную доску Герою АТО, который ценой своей жизни спас 20 солдат

В четверг, 23 ноября, в Николаевской общеобразовательной школе I-III ступеней № 17 имени Вячеслава Саражана почтили память и открыли мемориальную доску Герою АТО, военнослужащему военной части 3039 Национальной гвардии Украины полковнику Вячеславу Саражану.

Об этом говорится в сообщении в/ч 3039.

На мероприятии присутствовали представители местных органов власти, которые выразили семье Героя слова сочувствия и большой благодарности за героизм и преданность своей стране, с которыми Вячеслав Саражан отправлялся на выполнение боевой задачи.

«Подвиг Вячеслава Саражана – это образец мужества, чести и глубокого патриотизма для всего личного состава воинской части 3039, личный состав потерял героя, но благодаря его мужеству военнослужащие смогли с честью выполнить боевую задачу и дать отпор вооруженной агрессии в сторону нашего государства», – говорится в сообщении.

Как известно, Вячеслав Саражан погиб под Амвросиевкой в Донецкой области. Саражан был подполковником Национальной гвардии. В августе 2014 года колонна с военнослужащими, среди которых был и Вячеслав Саражан, попала в засаду. Завязался тяжелый бой. Подполковник командовал тыловой походной заставой. Когда поступила команда отойти, подполковник, к тому времени раненый в руку и ногу, сказал: «Пусть пацаны уходят, я прикрою». И тем самым он спас жизнь 20 солдатам. Подполковника посмертно наградили орденом «За мужество» III степени.

Длительное время Вячеслав Саражан числился как пропавший без вести, однако спустя два года генетическая экспертиза установила, что его нет в живых. Оказалось, что тело погибшего было захоронено в Запорожье на Кушугумском кладбище среди других 118 безымянных героев, из которых лишь 42 военнослужащих уже идентифицировали. 29 августа 2016 года состоялась эксгумация. 30 августа 2016 года в Николаеве провели в последний путь героически погибшего офицера Нацгвардии.

В апреле 2017 года депутаты Николаевского городского совета единогласно присвоили общеобразовательной школе №17 имя Вячеслава Саражана.

У погибшего Героя осталась жена и несовершеннолетние сын и дочь.