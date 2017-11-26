В Новой Зеландии создали первую в мире виртуальную женщину-политика – ее собираются выдвинуть на выборы

Программист из Новой Зеландии Ник Гарритсен создал первого в мире виртуального политика – женского бота по имени Сэм.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Виртуальный политик – это бот по имени Сэм, пообщаться с которой можно через мессенджер «Facebook». По утверждению разработчика, Сэм – виртуальная женщина-политик, которая обязательно примет участие в следующих всеобщих выборах в 2020 году.

Технические подробности о новом боте Герритсен не раскрывает, утверждая лишь, что при его создании использовались технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому Сэм постоянно обучается, запоминает и анализирует вопросы и ответы своих собеседников.

Как отмечает издание, Сэм пока способна говорить на ограниченное число тем, причем не может трактовать задаваемые вопросы. Список вопросов, на которые Сэм уверенно дает ответы, опубликован на сайте политика. На вопросы не из списка виртуальная женщина-политик либо не отвечает, либо дает очень странные ответы.

На вопросы из списка новозеландская Сэм отреагировала хотя и с задержкой, но адекватно. На просьбу рассказать о дате следующих выборов она дала исчерпывающую информацию. На вопрос о глобальном изменении климата Сэм ответила, что к 2100 году средняя температура вырастет на два градуса Цельсия, а уровень моря поднимется на 0,5 метра.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия первой в мире предоставила гражданство роботу.