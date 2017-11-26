Жительница Николаева заявила, что ее четырехлетнюю дочь избила ногами воспитательница детского сада

Жительница Николаева Анастасия Крицкая заявила, что стала случайным свидетелем того, как воспитательница детского сада, в который ходит ее дочь, избивала ногами ее ребенка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам женщины, она случайно зашла в детский сад в середине дня, чтобы сдать деньги на театр.

— Открыла дверь и увидела, как она хватает ребенка за спину, за платье, бросает ее, та падает, после чего были несколько ударов ногой в область спины. Ребенок запищал, закричал, я закричала, воспитательница развернулась в шоковом состоянии, сказала: извините, это впервые, такого больше не повторится, - рассказала Крицкая.

После случившегося мама девочки пошла жаловаться к заведующей, но та стала на сторону воспитательницы, ссылаясь на то, что у женщины 40 лет безупречного стажа.

- Она пыталась успокоить ребенка, во время такого «припадка». Чтобы ребёнок не разбил себе голову, она хотела её перенести. Появилась мама и сказала, что девочку побили, - заявляет в сюжете заведующая детским садом Виктория Штока.

В сюжете отмечается, что воспитательница уволилась с работы по собственному желанию в тот же день, ссылаясь на беспричинные обвинения. Мама девочки, которая не замечала у своего ребенка никаких «припадков», посчитала, что несмотря на увольнение воспитательницу необходимо привлечь к уголовной ответственности, поэтому обратилась в полицию.

Также в сюжете сообщается, что узнав, что воспитательница больше не придет, одногруппники девочки, мама которой заявила об ее избиении, рассказали своим родителям, что девочку били не первый раз и не только Софийка страдала от воспитания уволившейся женщины.

— Меня, говорит, не били, но били очень сильно Софию и Полину. Марина Леонидовна, - рассказывает слова своего ребенка Надежда Задиранова.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на Николаевщине завклубом избила на дискотеке 15-летнюю девочку.