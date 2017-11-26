ФК «Шахтер» запретил детям участников АТО выйти на поле в футболках «Мой папа - герой»

Футбольный клуб «Шахтер» запретил детям участников АТО выйти на поле в футболках «Мой папа - герой».

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщает ТСН, по инициативе Федерации футбола участников АТО дети украинских воинов уже семь раз выводили на поле игроков команд премьер-лиги. И каждый раз дети надевали одинаковые футболки с надписью «Мой отец - герой Украины». Их одевали и сами футболисты. Однако за несколько часов до начала матча «Шахтер»-«Олимпик» родителей предупредили, что дети должны выходить на поле в своих повседневных курточках.

- Случалась такая неприятная ситуация, что единственный клуб отказался вывести детей в футболках «Мой папа - герой», - рассказывает один из родителей ребенка, который принимает участие в акции. - Сама по себе футболка и эта акция не к чему не обязывает. Но я думаю, что положительный момент от этой акции, что мы всегда помним о тех побратимах, которые с нами воевали, те, которые защищали Украину, - делится своим мнение еще один папа участника акции.

Как известно, из-за оккупации Донецка, футболисты «Шахтера» сейчас обосновались во Львове. В то время, как пустующий суперстадион Ахметова стал местом отдыха российских оккупантов.

В мае 2015 года в интернете разгорелся скандал вокруг вратаря донецкого клуба «Шахтер» и украинской национальной команды, сфотографировавшегося вместе с неизвестными людьми, один из которых носит камуфляжную форму и георгиевскую ленту.