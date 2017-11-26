В Запорожье неизвестные закрасили краской мемориальную доску Героя Небесной сотни и разбили бюст Сталина

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Неизвестные закрасили черной краской мемориальную информационную доску памяти Героя Небесной сотни Василия Сергиенко, установленную на улице, названной его именем.

Об этом сообщили пользователи соцсетей, пишет Новое время. 

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что к ним пока не поступало обращений относительно инцидента, проводится проверка по факту происшествия, передает Радио Свобода.

Информационную табличку, посвященную Сергиенко, установили на доме по улице его имени в Хортицком районе Запорожья в августе 2016 года.

4 апреля 2014 года журналиста Василия Сергиенко похитили из собственного двора в Корсунь-Шевченковском Черкасской области, а на следующий день нашли замученным в замаскированной яме с мусором в Виграевском лесу. Василию Сергиенко было 58 лет. Ему посмертно присвоено звание Герой Украины.

Сейчас его убийство расследуют. Обвинительный акт относительно вероятных организаторов и одного из исполнителей похищения и убийства журналиста передали в суд.

Фото: Сергей Светличный via Facebook

Накануне этого неизвестные украли и разбили бюст Иосифа Сталина, установленный в Запорожье у здания местного обкома Компартии Украины в 2010 году. 

Как передает Радио Свобода, остатки памятника принесли к мемориалу жертвам Голодомора 1932-1933 годов, где в 16 часов проходил митинг-реквием и возложение цветов ко Дню памяти жертв голодоморов в Украине.

Фото разбитого бюста Сталина в соцсетях выложили ряд активистов «Национального корпуса». Впрочем, в самой организации не подтверждают причастность своих членов к похищению и разрушения бюста.

«Никто из наших представителей не заявляет о своей причастности к разрушению памятника Сталину, но позиция организации в том, что Сталин - тиран, который убивал миллионы украинцев и потому памятника такой персоне не должно в городе быть, в условиях войны особенно, это выглядит странно», - рассказала пресс-секретарь «Национального корпуса» в Запорожье Валентина Обухова.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Умани неизвестные устроили погром в синагоге облили краской и бросили свиную голову со свастикой.

 

 

Александра Ющишена-Вязникова

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русскийобщество