В Запорожье неизвестные закрасили краской мемориальную доску Героя Небесной сотни и разбили бюст Сталина

Неизвестные закрасили черной краской мемориальную информационную доску памяти Героя Небесной сотни Василия Сергиенко, установленную на улице, названной его именем.

Об этом сообщили пользователи соцсетей, пишет Новое время.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что к ним пока не поступало обращений относительно инцидента, проводится проверка по факту происшествия, передает Радио Свобода.

Информационную табличку, посвященную Сергиенко, установили на доме по улице его имени в Хортицком районе Запорожья в августе 2016 года.

4 апреля 2014 года журналиста Василия Сергиенко похитили из собственного двора в Корсунь-Шевченковском Черкасской области, а на следующий день нашли замученным в замаскированной яме с мусором в Виграевском лесу. Василию Сергиенко было 58 лет. Ему посмертно присвоено звание Герой Украины.

Сейчас его убийство расследуют. Обвинительный акт относительно вероятных организаторов и одного из исполнителей похищения и убийства журналиста передали в суд.

Фото: Сергей Светличный via Facebook

Накануне этого неизвестные украли и разбили бюст Иосифа Сталина, установленный в Запорожье у здания местного обкома Компартии Украины в 2010 году.