Пятиклассников Николаевской гимназии №2 посвятили в «гимназисты»

В воскресенье, 26 ноября, пятиклассники Николаевской гимназии №2 прошли посвящение в «гимназисты».

Об этом сообщает издание «NikLife».

«Обычно, у школьников бывает два самых значимых события – первый звонок, когда они только начинают грызть гранит науки, и выпускной в 11-м классе, после которого уже взрослые ребята отправляются покорять новые вершины. Но в элитной Николаевской гимназии №2 традиции немного другие – первые четыре года дети учатся в школе, а лишь потом проходят посвящение, на котором и получают гордое звание «гимназисты». Так, 26 ноября, пятиклассники гимназии превратили Дом творчества учащихся в «кинозал», чтобы доказать свое право получить новый статус», - пишет издание.

Как сообщил «NikLife», актовый зал дома творчества был «забит» родителями, педагогами и друзьями учеников, и многие из них пытались на торжестве «блеснуть» нарядами. Сами же дети пришли в тематических нарядах, выбранных под постановку, которую они играли.

Вместе с остальными родителями, Леся Дятлова «отжигала» на сцене в номере, где участвовала её дочь Мария

«После поздравительной речи от директора гимназии Владимира Федоренко, началось самое интересное – выступления детей. Каждое выступление сопровождалось «трейлером», в котором рассказывалось о классе и его учениках. В постановках ребята перевоплощались в героев «Алисы в Зазеркалье», танцевали и пели как в мюзикле «Ла-ла Ленд» и даже ходили по «гоголевским» фильмам, посетив Сорочинскую ярмарку. Стоит отметить, что подготовка выступлений была качественной – видимо, на репетиции потратили немало времени и сил, да и сами дети «выкладывались» на полную. Проработанные костюмы, дым-машины и даже пиротехника также держали уровень постановок на высоте. По завершению торжества четыре класса детей вышли из дома творчества уже гимназистами, отправившись покорять новые вершины», - сообщило издание.