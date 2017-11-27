Мисс Вселенной второй раз в истории конкурса стала девушка из Южной Африки

В Лас-Вегасе состоялся финал 66-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» (Miss Universe 2017), победительницей которого стала 22-летняя представительница Южноафриканской республики Деми-Ли Нель-Питерс.

Об этом сообщает издание «NikLife».

Так, шоу прошло в в театре AXIS отеля-казино Planet Hollywood, а участие в нем приняло рекордное количество конкурсанток – 92 девушки. Второе место получила колумбийка Лаура Гонсалес, третье –Давина Беннет с Ямайки. В десятку лучших вошли также представительницы Венесуэлы, США, Филиппин, Канады, Испании, Бразилии, Таиланда, а вот представительница Украины Яна Красникова не попала в их число.

Стоит отметить, что до этого за все годы проведения конкурса, представительница Южной Африки побеждала лишь однажды: в 1978 году титул получила Маргарет Гардинер из Кейптауна.

Деми-Ли недавно окончила учебу в университете, где выучилась на специальности «бизнес-менеджмент», а любимое хобби девушки – скрапбукинг. Также она любит собак, у неё дома живут два йоркширских терьера – Бенджи и Бакстер. Еще одно увлечение девушки – путешествия, она любит заниматься бегом по пересечной местности и ходить в походы.

До этого Деми-Ли побеждала в конкурсе «Мисс Южная Африка», после чего подверглась нападению. Так, через месяц после победы на национальном конкурсе на девушку напали четыре грабителя. Она ударила одного из бандитов по горлу и бросилась бежать, затем один из проезжавших автомобилей подобрал ее и помог добраться до безопасного места. После этого случая она решила открыть курсы самообороны для женщин.

По завершению конкурса «Мисс Вселенная», Деми-Ли намерена поддерживать борьбу с эпидемией СПИДа в Южной Африке.

Напоминаем, что до этого победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя француженка Ирис Миттенар.