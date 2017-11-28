«Николаевводоканал» начал блокировать канализации должникам

Во вторник, 28 ноября, специализированная бригада ГКП «Николаевводоканал» ограничила услугу водоотведения должникам в доме по адресу проспект Мира 23-Б.

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевводоканала».

Так, в доме канализацию заблокировали пока в двух квартирах. Жители первой задолжали предприятию почти 12 тысяч гривен, а жители 2 квартиры - почти 1,5 тысячи гривен. Абоненты были заранее уведомлены о намерениях предприятия ограничить услугу водоотведения, но не приняли никаких мер чтобы предотвратить это.

По словам коммерческого директора ГКП «Николаевводоканал» Дмитрия Ганиченко долг населения за потребленные услуги составляет почти 52 миллиона гривен. И это только населения, не считая долги юридических лиц. Такая большая сумма долга заставляет предприятие искать эффективные методы уменьшения дебиторской задолженности.

«Сегодня мы заблокировали две квартиры в Ингульском районе, на завтра запланировано блокировки должников в Корабельном районе. Поэтому, если вы получили сообщение о возможном ограничении услуг, или имеете долг за потребленные услуги, оплатите долг! ГКП «Николаевводоканал» идет на встречу абонентам и дает возможность заключить договор реструктуризации долга. Должникам будет ограничиваться только услуга по водоотведению, то есть - канализация. Водоснабжение блокироваться не будет», - отмечает коммерческий директор.

Для разблокирования канализации абонентам придется оплатить не только сумму долга, но и возместить стоимость работ по разблокированию, которая составляет 951 гривна 37 копеек.

Напомним, что в октябре ГКП «Николаевводоканал» приобрел специальное устройство «CHOP - 2008». Это оборудование позволяет заблокировать канализационную трубу без доступа в помещение абонента.