Жители поселка Горького возмущены, что их забором отгородят от Николаева, а давно обещанный мост через ж/д пути никто не строит

Жители поселка Горького возмущены, что «Укрзалізниця» пытается перекрыть им переход через коли в остальную часть Николаева, а обещанный несколько лет назад безопасный мост никто так и не построит.

Об этом идет речь в пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Отметим, что подобный конфликт между местными жителями и «Укрзалізницею» из-за строительства ограждения уже происходил на другом участке осенью 2016 года. Тогда «Укрзалізниця» также заблокировала проход жителям железнодорожного поселка в Заводском районе.

«Построили забор, поставили ворота с калиткой и перекроют проход из города на поселок Горького. Когда, пока не известно. Это второй незаконный проход на поселок (еще один - ближе к железнодорожному переезду пока открыт), находится возле смотровой башни и сортировочной горки», – говорится в сообщении.

Свои действия железнодорожники аргументируют тем, что в этом месте часто происходят несчастные случаи и кражи.

При этом жители поселка Горького возмущены, что их лишат даже такого опасного места перехода. В таком случае поселок окажется отрезанным от города, и попасть туда можно только через единственный въезд.

При этом жители возмущены, что еще в 2012 году для поселка разработали проектную документацию на строительство моста, а позже в горбюджете даже закладывали на это строительство деньги, был определен подрядчик для проведения работ, но из-за бюрократических задержек в «Укрзалізниці» проект не могут реализовать.

Проблема состоит в том, что участок, где планируется возвести пешеходный переход, находится в пользовании ДП «Одесская железная дорога», но при этом железнодорожники никак не могут пройти процедуру госрегистрации проблемного земельного участка. Вдобавок, в «Укрзалізниці» полностью снимают с себя ответственность за невозможность построить переход, отвечая, что это строительство не в их компетенции.

Также жители поселка просили чиновников Николаевского городского совета продлить движение маршрута №88 до территории воинской части, который расположен в поселке. В ответ на это заместители городского главы лишь отвечали, что их пожелания будут учтены при оптимизации движения общественного транспорта Николаева.