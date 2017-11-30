Результаты тендера на строительство солнечной электростанции в Вознесенске оспорили в АМКУ

Николаевская компания «Житлорембуд-Ника» 24 ноября обжаловала в Антимонопольный комитет Украины результаты тендера на строительство солнечной электростанции в Вознесенске, по результатам котором победителем стала черниговская фирма «Укрспецсервис».

Соответствующая информация размещена в системе «ProZorro».

Напомним, ранее коммунальное предприятие «Альтен» Вознесенского городского совета объявило тендер на закупку работ по строительству солнечной электростанции мощностью 2,2 МВт. Предварительная оценочная стоимость всех работ по строительству составляла 68 миллионов 90 тысяч 863 гривны. Работы должны быть выполнены до 31 августа 2018 года.

На тендер подались три фирмы: ООО «Житлорембуд-Ника» с предложением в 67 999 990 гривен, ООО «Строительная компания «Прайм Девелопмент» с предложением в 62 миллиона гривен и ООО «Укрспецсервис» с предложением в 61 720 327 гривен.

В итоге, тендерный комитет признал победителем ООО «Укрспецсервис». На что ООО «Житлорембуд-Ника» подала жалобу в АМКУ. Основанием стало то, что у «Укрспецсервис» нет ряда необходимых документов. Речь идет о действующем разрешении на выполнение работ повышенной опасности, справке о наличии уполномоченного по реализации антикоррупционной программы, справка о том, что участник не имеет задолженности по уплате налогов и сборов, справка о том, что служебное (должностное) лицо, подписавшее конкурсную заявку, не было осуждено за преступление, совершенное из корыстных побуждений, судимость с которого не снята или не погашена в установленном законом порядке. Кроме того, как отмечается, «Укрспецсервис» не предоставил документально подтвержденного опыта выполнения аналогичного договора в количестве не менее двух, а банковская гарантия не соответствует становленным требованиям.

АМКУ принял жалобу и принял ее к рассмотрению. Заседание по ней состоится 11 декабря 2017 года.

Как отмечает издание «Наші гроші», основателем николаевской фирмы «Житлорембуд-Ника» является Александр Федирчик, а подписантом – Ирина Федирчик.

«По данным местных СМИ, их дочь Наталья Кравченко (ранее – Федирчик) вместе с мужем Виталием Кравченко является прокурорами Николаевской местной прокуратуры №1 прокуратуры Николаевской области. Виталий Кравченко указал в своей декларации, что имеет квартиру в Николаеве в общей собственности с Александром Федирчиком», – говорится в сообщении.

Всего с 2008 года жалобщик выиграл тендеров исключительно на Николаевщине на 89,09 миллионов гривен.

«Черниговский «Укрспецсервис» с уставным капиталом 9,4 тысячи гривен принадлежит Светлане Алексеевне Козловой и Виктору Алексеевичу Козлову. Всего с 2015 году «Укрспецсервис» получил господрядов на 44,23 миллиона гривен. Кроме того, Светлана Козлова обладает ЧПКП «Флагман», а Виктор Козлов – ООО «Специальная энергетическая компания», которое предоставляет в Чернигове услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды. В 2015 году он шел в Черниговский горсовет от партии «Наш край», список которой возглавлял экс-мэр Чернигова Александр Соколов», – пишут «Наші гроші».

Номер телефона «Укрспецсервис» 380504650466 также использует ООО «Энергетическая компания «Теплоресурс» Алексея Викторовича Козлова, владельца ООО «Специализированная сервисная производственно-торговая компания «Экспертавто» и ООО «Сервисная компания «Спецэнергосервис».

В одном доме с «Укрспецсервис», «Теплоресурс», «Спецэнергосервисом», «Специальной энергетической компанией» и «Черниговгазспецсервис» зарегистрировано ООО «Украинский технический контроль» Владимира Ерченко, которое выдало победителю два из десяти писем-откликов об аналогичных договорах.

Козловы также обладают ООО «Черниговгазспецсервис» вместе с Виктором Скрипкой, Валерием Шило и Григорием Коломийцем.

Коломиец известнен как партнер Вадима Медяника по ООО «Омега-5». Сейчас Медяник является помощником нардепа от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Андриевского, а ранее был помощником нардепа Александра Бригинца (тогда - «БЮТ», ныне - «БПП»).

Как известно, тема возможности строительства солнечной электростанции в Вознесенске была поднята народными депутатами от БПП Алексондром Ливиком и Давидом Макарьянов в ходе презентации «Стратегии развития зеленой энергетики в городе Вознесенске» в конце апреля этого года. Тогда речь шла о том, что согласно проекту для его реализации в общей сложности потребуется порядка 60 миллионов гривен, а источниками средств станут государственная субвенция в размере порядка 25 миллионов гривен, кредитные средства государственного банка «Укргазбанк» в размере 35 миллионов гривен и местный бюджет города Вознесенска – 1,5 миллионов гривен.