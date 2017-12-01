«Не могу и не хочу отвечать за Службу автодорог Николаевщины», – начальник управления инфраструктуры ОГА

Андрей Максименко В Службе автомобильных дорог в Николаевской области происходят «странные вещи».

Такое мнение в эфире областной гостелерадиокомпании «Николаев» высказал начальник управления инфраструктуры облгосадминистрации Андрей Максименко.

По его словам, когда с 1-го января в область передадут 3 тысячи 200 километров местных дорог, ОГА не нужна будет Служба автодорог, они сами будут проводить тендера, технадзор и все остальное.

- На сегодняшний день я не могу и не хочу отвечать за Службу автодорог в Николаевской области. То, что там происходит, для меня вообще странные вещи. Как выигрывают фирмы, которые не могут успеть (сделать работы в срок – ПН), не могут привезти свою технику на дороги, говорят одно, делают другое. И я не верю, что у Службы автодорог нет влияния на своих подрядчиков. А они рассказывают, что они не имеют влияния, - заявил Максименко.

Чиновник отметил, что сегодня ОГА не имеет юридического влияния на Службу автодорог Николаевщины.

- Администрация пытается политически влиять. То же самое, что я не имею права, вообще никакого отношения не имею к габаритно-весовому комплексу. Но все равно я выезжаю на ГВК ночью, днем, когда там конфликты, пытаемся их загнать (грузовики на весы – ПН), но юридически я не имею права этого делать. Но что, ничего не делать? – задался он вопросом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ожидаемые средства от так называемого «таможенного эксперимента» Николаевская область получила не в полном объеме, в связи с чем ремонт шести участков дороги Т-15-08 общей протяженностью 48,3 километра может быть не завершен до конца года.

Стоит отметить, что изначально завершить объект планировалось до 20 октября. Об этом говорил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и сообщала пресс-служба администрации.