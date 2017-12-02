К зиме готовы: спасатели проверили готовность техники к реагированию на чрезвычайные события и ситуации зимой

В пятницу, 1 декабря, руководство Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, проверило готовность техники повышенной проходимости, которая привлекается для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и зимой.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

«На смотровой площадке выстролся водительский состав подразделения и 15 единиц техники, среди которой: инженерные машины разграждения, бронетранспортеры, аварийно-спасательные автомобили с шнекороторной установкой, передвижной пункт управления, автомобили обеспечения и другие», - говорится в сообщении.

Особое внимание обращалось на техническое состояние и наличие необходимого оборудования (снаряжения) транспортных средств. Подводя итоги, начальник Главного управления Максим Грицаенко отметил, что техническое оборудование готово к зиме.

«Мы каждый год сталкиваемся с последствиями зимних погодных условий, поэтому уже заранее можем спрогнозировать, какие сложности принесет в регион зима. Наша техника и личный состав готовы реагировать на изменения погодных условий», - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели провели учебные сборы по проверке готовности тяжелой инженерной техники к работе в зимний период.