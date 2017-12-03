«Я понимаю, что у Ивануны и у Соколова сердца нет», - николаевский волонтер Протченко

Сергей Протченко - на фото слева Николаевский волонтер Сергей Протченко считает, что у депутатов Николаевского областного совета от ВО «Батьківщини» Игоря Ивануны и Михаила Соколова, которые назвали волонтерский центр «Перевізник» фикцией, нет сердца.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на праздничном концерте к Международному дню волонтера. Видео у себя на странице в социальной сети Facebook опубликовал Игорь Мухарский.

- Война продолжается не только там, она и тут. Мы все хорошо и классно говорим, какие мы все патриоты, и как все хорошо у нас. Но проблема в том, что когда наши парни возвращаются оттуда и попадают в эту мирную жизнь, то тут, честно говоря, их мало кто ждет. Понимаете, когда чинуш, позволяет себе говорить бойцу, который воевал, который хоронил друзей, что он его туда не посылал… когда чиновники государственного земельного агентства ворует землю у парней… когда, знаете, несколько депутатов областного совета, говорят, что волонтёрского центра «Перевозчик» нет и никогда не было, что это фикция... То я хотел бы, чтобы они увидели присутствующих в зале и поняли, что это «фикция» делала четыре года. Мы возили парням на передовую, наверное, самое дорогое что было. Не приборы, не продукты, мы возили детские рисунки, - отметил он.

- Когда бог хочет человека немножко наказать, то он у них, наверное, забирает ум и сердце. Я понимаю, что у Ивануны и у Соколова сердца нет. Но Бог им судья. Они свое найдут. Мы не фикция, и все, кто в этом зале, это люди, которые жили эти четыре года тем, что понимали, что мы – нация, что мы – страна, и мы – не окраина большой империи, мы – свободное государство! – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, как экс-кандидат в мэры Новой Одессы Юрий Шутяк и БО «Волонтерский пост» обвинили депутата от «Батьківщини» Игоря Ивануну в клевете.