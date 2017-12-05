В Измаиле 9-летний мальчик впал в алкогольную кому, после того как нашел дома водку и выпил её

В Измаиле спасатели достали из закрытой квартиры 9-летнего мальчика в алкогольной коме.

Об этом сообщает Бессарабия.Информ.

Так, родители мальчика сообщили полицейским и спасателям, что их сын остался один дома, не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь. Прибывшие сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области залезли в квартиру через окно и обнаружили ребенка на полу без сознания.

Выяснилось, что пока родителей не было дома мальчик нашел в шкафу водку и выпил её. После чего впал в кому из-за алкогольной интоксикации. Спасатели передали ребенка медикам в крайне тяжелом состоянии.

Отмечается, что семья у мальчика благополучная, однако родителей могут привлечь к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (часть 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».



Ранее сообщалось, что на Николаевщине семилетний мальчик попал в больницу с алкогольным отравлением – на родителей завели уголовное дело.