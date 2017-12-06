В Бельгии футбольные фанаты забросали поле мягкими игрушками для детей из малоимущих семей

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Перед началом матча чемпионата Бельгии между «Шарлеруа» и «Остенде» болельщики забросали поле мягкими игрушками для детей из малоимущих семей.

Об этом сообщает  «Трибуна».

Так, волонтеры собрали игрушки, которые разбросали болельщики «Шарлеруа» и отправили их в качестве подарков на Рождество детям из малоимущих семей.

Отмечается, что фанаты бельгийского футбольного клуба проводят такую акцию уже второй год подряд. Эту традицию они переняли у хоккейных болельщиков Северной Америки, которые регулярно выбрасывают на лед сотни мягких игрушек для детей.

Ранее сообщалось, что в 2016 году семьи из Украины, США, Италии и Португалии усыновили 38 николаевских сирот.

Людмила Жерновская

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русскийобщество