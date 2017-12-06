В Бельгии футбольные фанаты забросали поле мягкими игрушками для детей из малоимущих семей

Перед началом матча чемпионата Бельгии между «Шарлеруа» и «Остенде» болельщики забросали поле мягкими игрушками для детей из малоимущих семей.

Об этом сообщает «Трибуна».

Так, волонтеры собрали игрушки, которые разбросали болельщики «Шарлеруа» и отправили их в качестве подарков на Рождество детям из малоимущих семей.

Отмечается, что фанаты бельгийского футбольного клуба проводят такую акцию уже второй год подряд. Эту традицию они переняли у хоккейных болельщиков Северной Америки, которые регулярно выбрасывают на лед сотни мягких игрушек для детей.

Hundreds of cuddly toys were thrown onto the field at Charleroi vs. Oostende on Saturday night to be collected for children with disabilities for Christmas. 👏🏻 The beautiful game. pic.twitter.com/85lMRiRI75 — Football__Tweet (@Football__Tweet) 4 декабря 2017 г.

Ранее сообщалось, что в 2016 году семьи из Украины, США, Италии и Португалии усыновили 38 николаевских сирот.