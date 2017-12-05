Военнослужащая упала в обморок во время вручения наград в Николаевском ОДК

Во вторник, 5 ноября, во время награждения военнослужащих и волонтеров в Николаевском областном дворце культуры, приуроченном Дню Вооруженных Сил Украины и Дню волонтера, девушка-военнослужащая потеряла сознание прямо на сцене.

Об этом пишет издание "Новости-Н".

По информации издания, в начале мероприятия военнослужащие торжественно внесли на сцену флаги, после чего выстроились в шеренгу. Среди знаменосцев была одна девушка. По задумке организаторов концерта, военнослужащие должны были простоять с флагами на протяжении всей официальной части торжества.

Спустя примерно полчаса после начала награждения, во время того, как глава Николаевской областной государственной организации Алексей Савченко вручил знаки отличия последнему волонтеру, девушке стало плохо, у нее подкосились ноги, и она начала оседать. Упасть ей не дали стоящие рядом военнослужащие, подхватив под руки.

После этого её также под руки увели за кулисы. Туда же отправились бригада медиков, дежурившая на случай непредвиденных ситуаций у входа ОДК, и глава Николаевской ОГА Савченко.

Инцидент с девушкой не повлиял на ход мероприятия. В шеренге ее заменили другим военным, а к поздравительному слову сразу же пригласили главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко, которая продолжила поздравлять военных и волонтеров.