«Они отвечают больше, чем кто-либо другой», - экс-глава Николаевской ОГА об ответственности «Оппоблока» за импичмент Сенкевичу

Бывший глава Николаевской областной государственной администрации Александр Садыков высказал мнение, что фракция «Оппозиционный блок» Николаевского городского совета более других несет ответственность за выражение недоверия городскому голове Николаева Александру Сенкевичу и высказал удивление тем, что «оппозиционеры» ждут предложения кандидатур вице-мэров от власти, хотя сами ею являются.

Такое мнение Садыков высказал в эфире программы «Добрый вечер».

- Слушал вчера эфир руководителя «Оппозиционного блока» Игоря Дятлова, Несколько раз он повторил: «Мы ждем пока власть нам даст кандидатуры (заместителей городского головы, - ПН)». Такие же выражения я слышал от других фракций. Мне непонятно, неужели они не понимают, что власть они, вне зависимости от названия «оппозиционный» они блок или еще какой-либо блок. Сняв действующего мэра они взяли всю полноту ответственности на себя. И как мне кажется, что надо не ждать от некой власти, они почему-то считают что власть - это временно исполняющая обязанности - секретарь совета Татьяна Казакова, - сказал Садыков.

В свою очередь ведущий программы Виталий Мехеда предположил, что возможно Игорь Дятлов под «властью» подразумевал предложения кандидатур на должность вице-мэров от «провластной коалиции».



- Не согласен, потому что городской совет, в котором практически половина - это «Оппозиционный блок», про какие провластные силы мы можем говорить? Они половина городского совета. И большинством голосов их в том числе был снят действующий мэр, то есть за эту ситуацию они отвечают больше, чем кто-либо другой. Мы же можем посмотреть, кто присутствовал и голосовал. Там же 100%, слава Богу, голосовало,- высказал свое мнение Садыков.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в начале октября депутаты Николаевского городского совета проголосовали за выражение недоверия городскому голове Александру Сенкевичу и за досрочное прекращение его полномочий.