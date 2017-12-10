Молодые ученые НУК защитили этапы конкурсных работ МОН Украины

В соответствии с графиком проведения научных заседаний, утвержденного приказом МОН Украины от 15.11.2017 № 1495, было проведено рассмотрение четырех отчетов руководителей научных работ и разработок молодых ученых Национального университета кораблестроения.

Об этом сообщает пресс-служба Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

В заседании принял участие представитель МОН Украины Александр Вороненко, который отметил высокий уровень научных разработок молодых ученых НУК, и пожелал успешной реализации проектов на рынках Украины и зарубежья.

«Научные работы, которые выполняются в нашем университете является готовым продуктом для реализации на рынках Китая. Мы создаем R & D (ready to develop). Каждый из молодых руководителей научных работ уже сегодня имеет контракты с нашими китайскими партнерами, и я считаю такой работы будет еще больше», - отметил исполняющий обязанности ректора НУК Сергей Рыжков.

Работа руководителя к.т.н. Сергея Рыжкова на тему: «Разработка технологии получения и безопасного аккумулирования водорода из сероводорода Черного моря». Номер государственной регистрации: 011U007283. Целью работы была разработка технологии плавучего производства по добыче сероводорода из глубин Черного моря с последующим получением водорода, его безопасным аккумулированием и транспортировкой. Объектом исследования были процессы сепарации сероводорода из морской воды, деструкции сероводорода, сепарации, аккумулирования и транспортировки водорода, а также конструктивные особенности создания плавучего производства для их реализации. Предметом исследования были закономерности и параметры процессов сепарации и деструкции сероводорода, сепарации и сорбции водорода.

Работа руководителя к.т.н. Андрея Радченко на тему: «Разработка концепции комбинированного производства энергии в судовой и стационарной энергетике на основе внутренне цикличной низкотемпературной тригенерации». Номер государственной регистрации: 0116U008669. Целью работы является разработка концепции комбинированного производства электрической (механической) энергии, тепло и холода трансформацией сбросного тепла с применением низкотемпературных циклов на озонобезопасных НРТ, обеспечивающих сокращение потребления топлива (на 5 ... 10%) и повышение мощности (на 10 ... 15%). Объектом исследования были процессы утилизации сбросного энергопотенциала двигателей и энергоустановок. Предметом исследования было комбинированное производство электрической (механической) энергии, тепла и холода с охлаждением циклового воздуха двигателей (внутренне цикличная тригенерация).

Работа руководителя к.т.н. Алексея Козлова на тему: «Разработка компьютеризированной системы мониторинга и автоматического управления мобильным роботом многоцелевого назначения на основе интеллектуальных технологий». Номер государственной регистрации: 0117U007282. Целью проекта была разработка функциональной структуры, математических и имитационных моделей, оптимизированных интеллектуальных управляющих устройств и алгоритмов управления, эффективных аппаратно-программных средств, а также экспериментального образца компьютеризированной системы мониторинга и автоматического управления МРБП для повышения его надежности, энергетической и экономической эффективности при перемещении. Предметом научно-технической (экспериментальной) разработки являются методы синтеза и структурной организации, модели и программно-аппаратные средства компьютеризированной системы мониторинга и автоматического управления мобильным роботом многоцелевого назначения (МРБП). Объектом научно-технической (экспериментальной) разработки являются процессы мониторинга и автоматического управления в компьютеризированной системе автоматизации МРБП. и выполнении заданных технологических операций на сложных ферромагнитных поверхностях, расположенных под разными углами наклона.

Работа руководителя к.т.н. Александра Митрофанова на тему: Разработка технологии повышения эффективности функционирования энергетических установок малотоннажных судов путем использования спиртовых топлив. Номер государственной регистрации: 0116U008670. Целью работы была разработка проекта энергетической установки малотоннажных судов на базе ДВС работающих на синтез-газе, полученном из спиртового топлива путем термохимической утилизации теплоты отработавших газов, а также установление оптимальных параметров такой установки. Объектом исследования были процессы преобразования спиртовых топлив и энергии при образовании и использовании альтернативного топлива - синтез-газа, а также конструктивные особенности создания энергетической установки с термохимической утилизацией теплоты отработавших газов ДВС. Предметом исследования были закономерности и параметры процессов преобразования спиртовых топлив (получение синтез-газа) и энергии (использовании синтез-газа в двигателе).