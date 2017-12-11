Глава Николаевского облсовета приняла участие в награждении лауреатов «Юрист года Николаевщины 2017»

8 декабря председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко приняла участие в награждении лауреатов награды «Юрист года Николаевщины 2017».

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

– Это региональный проект, аналогов которому в Украине нет. Юриспруденция – сфера, в которой царит верховенство права. Хочу сказать, что опыт, приобретенный во время моей работы в юридической практике, пригодился на государственной службе. Сегодня я поздравляю лучших юристов Николаевщины, присутствующих в этом зале. Убеждена, что количество участников должно увеличиваться из года в год. Хочу поблагодарить инициаторов и идейных вдохновителей отличия «Юрист года Николаевщины». Это и Максим Коваль, и Сергей Шаталюк, Роман Возняк. Поэтому, с праздником Вас! – отметила в своей поздравительной речи Виктория Москаленко.