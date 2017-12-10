Начало недели в Николаеве будет теплым и без осадков

В понедельник, 11 декабря, в Николаеве не будет осадков, а воздух прогреется до +9 градусов тепла.

Прогноз погоды разместила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

«Погода на понедельник. 11 декабря ситуация стабилизируется. Однако без осадков не останемся. Ночью дождь и снег – на востоке. Завтра днем ​​– на Западе, к вечеру осадки снова дойдут до Севера и Центра. Юг удержится без дождя или мокрого снега», – пишет она.

«Ветер с юго-запада, порывистый, колючая, противный и сильный. Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 мороза, на юге и востоке 0-4 тепла. Завтра днем ​​1 + 6 градусов, на Западе и Юге + 4 + 9 градусов», – добавляет Диденко.

Что же касается 12 декабря, то, по словам синоптика, он «будет замечательным, хотя и ветреным: ощутимо потеплеет, никаких осадков и даже выйдет солнце, если туман не сядет».